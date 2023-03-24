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鋒面通過北台灣高溫降 中部以北宜花有雨

2023/3/24 08:20（3/24 08:43 更新）
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中央氣象局表示，24日微弱鋒面通過，北台灣高溫下降，東北部及東部地區有局部短暫陣雨，中部以北也有機會出現零星降雨。圖為民眾帶小朋友到台北市萬華區青年公園遊玩。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，24日微弱鋒面通過，北台灣高溫下降，東北部及東部地區有局部短暫陣雨，中部以北也有機會出現零星降雨。圖為民眾帶小朋友到台北市萬華區青年公園遊玩。（中央社檔案照片）
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（中央社台北24日電）中央氣象局表示，今天微弱鋒面通過，北台灣高溫下降，不過仍有25、26度，東北部及東部地區有局部短暫陣雨，中部以北也有機會出現零星降雨，其他地區則為多雲到晴。

氣象局指出，風場逐漸轉為東北風，北台灣高溫下降，不過仍有25、26度，其他地區則在27到31度左右，其中高雄近山區或河谷仍有局部36度以上高溫發生機率，戶外活動注意防曬並多補充水分，各地低溫約19到22度。

另外，金門、馬祖及台灣北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路及交通往返多留意；傍晚起馬祖及金門易有較強陣風。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天白天西半部風速稍弱，擴散條件普通；午後環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件轉好，中部以南空品區位下風處，污染物稍易累積；北部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：郭諭儒）1120324

環保署發布空氣品質預報。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
環保署發布空氣品質預報。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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