北市1700人搶打猴痘疫苗 增開2醫院門診

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）猴痘疫苗第一階段22日開打，其中台北市預約近1700人最多。衛福部疾管署今天說，除原本台北市立聯合醫院昆明院區，已協調聯醫和平院區、台大醫院加開疫苗門診，提供民眾選擇。

根據衛生福利部疾病管制署統計，截至目前，猴痘累計確診16例病例，短短一個月國內出現10例沒有關聯性的本土病例，分別來自台北市、新北市、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣、高雄市，確診病例均為男性，以性接觸感染為主。

猴痘疫苗接種第一階段已先設置6個直轄市各1家合作醫院提供接種服務，據統計，3000名猴痘疫苗預約以台北市、新北市最多，兩地合計超過2100人，占比為7成，其餘桃園、台中、台南、高雄預約率都不到1成。

疾管署今天發布新聞稿表示，因台北市立聯合醫院昆明院區人數近1700人，造成等候接種疫苗人數眾多，已由台北市衛生局協調增加門診人數，並增加台北市立聯合醫院和平院區與台大醫院加開疫苗門診，提供完成意願登記民眾接種服務。

此外，因意願登記平台系統資料解密轉檔異常，部分登記民眾所收到預約信編號錯誤，疾管署以專案處理方式，個別與民眾核對相關資料，今天下午5時前全數寄出預約信，提供接種服務至4月15日。

疾管署強調，只要是第一階段完成意願登記的民眾，均會提供接種服務，不因先前轉檔異常影響接種權益。（編輯：管中維）1120324