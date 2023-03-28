猴痘增4例本土 來自雙北及高雄

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）衛福部疾管署今天公布，新增5例猴痘病例，為4例本土個案及1例境外移入病例，皆為本國籍男性，本土個案居住雙北、高雄；累計21例，10人住院隔離治療，其餘11人已康復出院。

衛生福利部疾病管制署公布國內新增5例猴痘（Mpox）確定病例，疫情中心主任郭宏偉在例行疫報說明，個案年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於3月4日至15日，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大、紅疹、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月21日至25日確診陽性。

疾管署副署長羅一鈞表示，5例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關中高風險接觸者共19名，其中5人是高風險者，分別為3名同住者、2名非同住者，其餘都是中風險接觸者，為醫護人員，已進行衛教並自我健康監測21天，另外54名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

羅一鈞說，近期都是零星個案，沒有等比級數增加，雖然各有傳染鏈，但本土疫情風險持續提高。現階段本土個案疫調都很難發現相關聯性，因網路對於猴痘個案議論，加深疫調難題，個案擔心講太多隱私曝光，雖然疫調仍進行，但整體防疫策略是加速高風險對象預防接種，增加整體保護力。

根據疾管署統計，截至今天累計確診21例，其中10人住院隔離治療，其餘11人已康復出院。

羅一鈞指出，已經出院個案之中，最短是隔離7天、最長37天，平均隔離17.7天，出院標準就是全身皮膚病灶結痂脫皮。針對猴痘處置，已經安排31日舉行專家會議討論，包含隔離處所及天數。（編輯：管中維）1120328