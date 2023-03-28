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猴痘疫苗首週接種582人 第2階段可望4月中旬開打

2023/3/28 16:21（3/28 16:50 更新）
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據疾管署統計，猴痘疫苗（圖）擴大接種對象首週施打582人，幾乎沒有人爽約，預估加購1萬劑疫苗最快30日到貨。（疾管署提供）
據疾管署統計，猴痘疫苗（圖）擴大接種對象首週施打582人，幾乎沒有人爽約，預估加購1萬劑疫苗最快30日到貨。（疾管署提供）
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（中央社記者陳婕翎台北28日電）據疾管署統計，猴痘疫苗擴大接種對象首週施打582人，幾乎沒有人爽約，預估加購1萬劑疫苗最快30日到貨，預計4月6日後將開放第2階段意願登記、增加施打地點，可望在4月中旬開打。

疾管署公布，截至今天累計確診21例猴痘（Mpox）病例，分別為14例本土及7例境外移入。疾管署副署長羅一鈞說，截至3月27日共計完成582人猴痘疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種23人及暴露前預防（PrEP）接種559人；符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種525人。

羅一鈞說，因為第1階段收到意願登記成功通知的民眾，預約接種者幾乎沒有人爽約，幾乎都依時間完成接種，研判第1階段釋出的千劑疫苗不會有剩餘數量，在4月15日前均可提供接種服務，研判無法再開放第1階段第2波預約登記。

羅一鈞表示，另外加購的1萬劑疫苗預計將在30日、31日到貨，約可供3萬人使用，其中包含預留感染個案接觸者暴露後預防，暴露前預防接種4月15日前應會開啟下一階段意願登記，第2階段接種地點希望可以從現階段的8家增加到40家醫院，每個縣市都有提供服務據點。

第2階段疫苗相關預約、接種事宜將在清明連假後說明。疾管署提醒，已接種第1劑猴痘疫苗的民眾，根據文獻，需要於施打14天後，對疾病保護力才有效，在14天內仍要適當保護自己，減少暴露風險。

另外，因應民眾選擇台北市立聯合醫院昆明院區的人數近1700人，須接種猴痘疫苗人數眾多，經台北市政府衛生局協調台大醫院及台北市立聯合醫院和平院區自今天起開放預約掛號，並分別於4月6日及4月11日起提供接種服務。（編輯：陳政偉）1120328

#羅一鈞
#疾管署
#台北市立聯合醫院
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