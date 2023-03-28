高雄出現第2例猴痘本土病例 匡列16人現無症狀

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市出現第2例猴痘本土確診個案，高雄市衛生局表示，確診者是30多歲本國籍男性，3月初陸續出現畏寒、肌肉痠痛、皮膚紅疹等症狀，疫調匡列16人目前未出現症狀。

衛生局今天發布新聞稿表示，這名男性除有畏寒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀外，另有鼠蹊部淋巴腫大、肛門口出現水泡、皮膚紅疹等狀況。

衛生局指出，個案經醫師評估後採檢通報，在3月22日確診猴痘，目前於醫院隔離治療中。個案今年無有出國旅遊史，2月有北部及中部活動史，研判為本土個案。

衛生局疫調後匡列16人，包括密切接觸者8人，高風險接觸者2人、低風險接觸者6人，目前為止均無出現症狀。高雄市截至今天共有3例確診病例（2例本土及1例境外移入）。

衛生局表示，猴痘潛伏期約5至21天，傳染途徑主要是透過親密接觸（親吻、按摩、擁抱、性行為）、接觸猴痘病患使用過但未消毒的物品、接觸感染的動物，對象具侷限性，此波疫情以親密接觸的人際傳播為主

衛生局提醒，如出現疑似症狀應儘速就醫，包括出現皮膚病灶（皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱）、發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等。

衛生福利部疾病管制署預估在4月中旬會開放第二階段平台提供欲接種的高風險民眾登記，根據文獻，接種猴痘疫苗的民眾，需要於施打14天後，對疾病的保護力才有效，在14天內仍要適當保護自己，減少暴露風險。（編輯：陳清芳）1120328