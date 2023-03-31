猴痘疫苗萬瓶到貨 隔離措施擬放寬

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（中央社記者沈佩瑤台北31日電）國內猴痘疫情持續，目前累計21例。疾管署擬放寬猴痘患者隔離措施，無醫療需求且家中條件合適者可返家；另外，1萬瓶猴痘疫苗抵台，第二階段預計4月15日前完成登記開打。

根據衛生福利部疾病管制署統計，截至28日累計確診21例，包括14例本土與7例境外移入，其中10人住院隔離治療，其餘11人已康復出院。

猴痘疫苗第一階段22日開打，提供接種服務至4月15日。疾管署副署長羅一鈞今天接受媒體聯訪指出，昨天晚上1萬瓶猴痘疫苗抵台，正進行封緘檢驗，效期至2025年10月，不用擔心屆效或過期問題。

羅一鈞說，預計清明連假後陸續配送至接種醫院，將於4月6日統一說明登記及開打相關事宜，在第一階段4月15日結束前，完成第二階段登記開打。

此外，目前已出院個案之中，最短是隔離7天、最長37天，平均隔離17.7天，出院標準就是全身皮膚病灶結痂脫皮。羅一鈞表示，今天早上召開專家會議，針對猴痘新的傳染途徑及模式等研究，進行整理及分析。

羅一鈞說，研究顯示，從去年到現在，國際上猴痘的傳播模式仍侷限於親密接觸為主，一般生活或工作接觸風險極低，另外，參考其他國家猴痘個案居家照護的處置，專家同意也建議往這個方向研擬。

首先就是針對疑似個案部分，現行必須住院在單人病室中採檢並等待結果，未來經臨床醫師採檢後，評估醫療上沒有住院需求，可返家等候檢驗結果報告。

另外就是確診個案，將根據是否有重症或重症風險因子等因素，決定實際上有沒有接受醫療照護需要。輕症個案如果沒有住院照護需求，且家中條件合適，可採取在家自主健康管理，自我照護至結痂脫落脫皮。

不過，羅一鈞強調，在家應注意或遵守事項等細節，仍須待下週與衛生局討論後決定，整體配套措施研擬完成後才會公布實施。（編輯：管中維）1120331