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猴痘擬居家照護 醫提醒同住者應完全避免接觸

2023/4/1 15:46（4/1 16:37 更新）
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醫師提醒，猴痘傳染跟接觸有關，同住者包括衣物、實際肢體等接觸都應避免。（中央社製圖）
醫師提醒，猴痘傳染跟接觸有關，同住者包括衣物、實際肢體等接觸都應避免。（中央社製圖）
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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）疾管署擬放寬猴痘患者隔離措施。醫師提醒，猴痘傳染跟接觸有關，在2公尺距離接觸超過3小時即屬於高風險，同住者包括衣物、實際肢體等接觸都應避免，能完全隔開最好。

國內猴痘疫情持續，從去年6月23日將猴痘列為第2類法定傳染病，截至3月28日，累計21例。衛生福利部疾病管制署擬放寬猴痘患者隔離措施，無醫療需求且家中條件合適者可返家，但細節待與衛生局討論決定，整體配套措施研擬完成後才會公布實施。

台灣皮膚科醫學會召開研討會，針對猴痘疫情狀況如何診斷、處置及隔離進行討論。皮膚科醫學會發言人、林口長庚皮膚科醫師黃毓惠今天接受媒體聯訪指出，猴痘從水泡、膿皰到結痂，都屬於在傳染期內，具有傳染風險，但這種風險不見得要住院，跟居家隔離並不衝突。

不過，黃毓惠強調，居家隔離一定做徹底，同住者包括衣物、實際肢體等接觸上都要避免，若能完全隔開當然最好，因為猴痘傳染跟接觸有關，在2公尺距離接觸超過3小時即屬於高風險。詳細居家隔離標準仍待疾管署公布。

猴痘本是非洲部分國家的地方流行病，黃毓惠說，過去非洲主要發生在小孩身上，多半藉由空氣等傳染，身上、手掌或腳掌會看到血泡或膿皰的病灶，但近期國際上病例以成人居多，若有性接觸、體液接觸，性器官就會出現水泡、膿皰等猴痘病灶。

黃毓惠表示，猴痘症狀主要以水泡呈現，最大可能長到1公分，與其他如水痘引起的水泡相比大很多，其水泡中心有凹陷，較嚴重個案恐會在身上留疤，因此照護猴痘傷口也要小心，不可抓破。（編輯：陳政偉）1120401

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#疾管署
#猴痘
#居家照護
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