清明連假搭乘大眾運輸 東部地區享優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣25日電）清明節連假，鼓勵民眾利用大眾運輸工具，公路總局推東部限定優惠，持有合法旅宿住宿憑證搭乘國道客運可享4人同行1人免費，或是搭乘指定國道路線享租車優惠。

公路總局台東監理站今天發布新聞稿表示，清明節連假公路總局推出東部地區限定優惠加碼在地有腳活動，從4月1日凌晨至4月5日晚上12時時止，搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，凡持租車憑證享回程票價優惠 （汽車折新台幣200元、機車100元）。

另持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運（北宜、北花線）可享4人同行1人免費，回程再折抵200元。（不得與在地有腳租車優惠重複抵退，民眾可擇優使用）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東監理站長洪美芳表示，民眾可利用交通部公路總局「iBus公路客運」的網頁或利用手機APP，輕鬆查詢客運路線優惠套票資訊及預估到站時間，節省荷包並可隨時掌握想搭乘的客運班車動態，輕鬆轉乘到達目的地，減少等候浪費時間之苦。

她提醒用路人，連假期間國道、省道出遊車潮眾多，千萬不要貪杯酒後駕車、疲勞駕駛或服藥後開車，以確保行車安全，並鼓勵大家多利用大眾運輸工具返鄉掃墓或旅遊。 （編輯：李亨山）1120325