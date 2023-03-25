響應世界關燈日 多家飯店關燈1小時

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北25日電）今天是世界關燈日，包含北投大地酒店、寒舍集團、高雄萬豪酒店、國泰飯店集團等，將在今天晚上關燈1小時，要喚起民眾對環保的重視。

世界自然基金會發起的「地球一小時Earth Hour」全球熄燈行動今天展開，不少飯店業者都響應在今天關燈1小時。

寒舍集團集結旗下台北喜來登、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店以及寒居酒店共同響應，今天晚上8時30分至9時30分關閉飯店外部標誌照明、外牆燈、投射燈、花圃及路樹燈等等，並適當調暗或關閉非必需的室內照明外，透過客房電視及電子看板宣導旅客共同參與，喚起人們對於地球暖化的重視，守護美麗的家園。

北投大地酒店今晚8時30分至9時30分也會關閉「光陰部落藏書閣的水晶燈」，且未來大地酒店每天將提早半小時關閉大廳水晶燈，由於今年適逢8週年，除了推出系列活動外，大地酒店將今年定為大地永續年，推出友善地球的8件事，包含捐血、淨山活動等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國泰飯店觀光事業旗下所有飯店今年也參加關燈活動，今晚間8時30分至9時30分，全台和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店關閉飯店建築物招牌與館外造景。

台北遠東香格里拉將關閉建築物外牆燈，並將公共區域的必要照明調暗或以電蠟燭代替；高雄萬豪酒店也將關閉建築物外牆景觀裝飾燈光及非主要照明設備1小時，預計這項措施將減少用電量約16萬瓦，有助於降低能源消耗及碳排放。（編輯：李亨山）1120325