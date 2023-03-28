觀光局東北角築夢之旅 結合婚禮、市集、展演活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北28日電）觀光局表示，今年推出東北角築夢之旅，從5月起陸續推出「繾綣汐月．浪嶼婚禮」、「晚安福隆．流金築光」、「外澳月夜．星空浪花市集」、「曙光逐浪．微酵餐桌」等4大主題活動。

交通部觀光局今天舉行「2023東北角築夢之旅暨繾綣汐月．浪嶼婚禮」記者會，今年結合地方浪漫景點及特色產業，從5月起推出「2023東北角築夢之旅」。

觀光局表示，希望藉由在地產業特色服務等串連，共同合作發揮東北角在地價值，豐富旅程體驗氛圍，創造在地觀光新亮點，邁向深耕化的永續經營。

觀光局指出，「繾綣汐月．浪嶼婚禮」將於5月20日啟程，結合閩南式古建築與鹽寮藍灣景致，舉辦別具特色的東西文化婚禮，準新人可體驗白天穿傳統秀禾服在古厝餐廳中的古禮儀式，夜晚來到擁有金色沙灘的鹽寮藍灣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「晚安福隆．流金築光」則是造景藝術概念活動，預計8月11日到23日在龍門露營區打造浪漫光景藝術裝置；「外澳月夜．星空浪花市集」預計在8月26日邀請優質在地美食、選物、文創品牌共同響應，打造露天海邊市集，同時安排樂團、歌手等音樂演出。

觀光局指出，「曙光逐浪．微酵餐桌」則是跨年活動，將讓旅客在爵士樂、清亮歌聲陪伴下，用懷抱希望的願望小卡與晨食餐盒迎接新年的海上曙光。（編輯：張雅淨）1120328