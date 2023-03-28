政大推X實驗學院 培養「所學非所用」人才

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政治大學推出「X實驗學院」，計畫主持人、副校長詹志禹28日說明，這將作為副修選項之一，讓學生從本科系出發，探索與其他系所跨域結合可能，不同於輔系、學分學程等獨立於本科系之外的教學制度。（政治大學提供）中央社記者陳婕翎傳真 112年3月28日

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）政治大學推「X實驗學院」，副校長詹志禹今天表示，希望學院成為怪咖俱樂部、跨域共振場，培養「所學非所用」人才。以校內招生為主，與各系所合作培育學生，最快113學年度運作。

身為政大「X實驗學院」計畫主持人的詹志禹今天在活動中說明，這將作為副修選項之一，讓學生從本科系出發，探索與其他系所跨域結合的可能，不同於輔系、學分學程等獨立於本科系之外的教學制度。若政大各學院是縱軸，希望X實驗學院是一個橫軸，串聯各學院形成合作共生關係。

在學分認列上，X實驗學院預計採學分期末追認制，搭配引導課程，根據學生整體表現給予當學期學分數。X實驗學院也不具有固定的課程地圖與教學大綱，課程內容可由學生主動提案，學院協助媒合專業教師。

預計於113年2月招生的「運動、產業與文化學位學程」確定加入「X實驗學院」體制。將改造原社資中心為發展基地，前棟將以「青年旅館」概念規劃。計畫成員、廣告系教授陳文玲強調，設立青年旅館並非單純讓學生入住，意義在於讓學生動手經營旅館，並成為一個學習歷程。

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另外，後棟將規劃為「青年遊樂場」，包含展演廳、博物館、工坊、藝坊、實驗室等，並持續活化其他校園閒置空間。提供學生操作、體驗、互動、遊戲、分享、發表等多元學習機會。

「X實驗學院」課程發展的歷程，也將連結人文社會與科技前瞻人才培育計畫、教學實踐研究計畫、大學社會責任（USR）計畫以及政大永續報告書的發展歷程，以便透過跨計畫的合作來發揮相互加成的效果。（編輯：陳政偉）1120328