長榮航空4月推新餐點 家鄉美食豬油拌麵端上客艙

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長榮航空28日公布4月上線的新一季機上菜色，其中米其林主廚李皞為商務艙等級設計的餐點中，有一道豬油拌麵是隱藏版美食，為旅客端上客艙即家鄉的感動。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月28日

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）長榮航空今天公布4月上線的新一季機上菜色，其中主廚李皞為商務艙等級設計的餐點中，有一道豬油拌麵是隱藏版美食，為旅客端上客艙即家鄉的感動。

長榮航空發布新聞稿，迎接春季到來，米其林三星餐廳主廚中村元計、米其林一星餐廳主廚Paul Lee李皞、中餐廚界教父黃清標，特別為長榮航空皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙設計新餐點，全新一季菜色將於4月1日上線。

長榮航空新一季菜色於台北出發航班上提供，搭乘皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙的旅客，於洛杉磯、紐約、米蘭航線可享用四度獲得米其林一星餐廳榮譽的Paul Lee李皞打造的創新義式料理。

長榮航空說，李皞自美國返台深耕餐飲業，就是一股鄉愁使然，為了讓旅客在長途旅程中，也可於機上享用傳統又懷念的家鄉美味，在這一季的機上點心服務，推出隱藏版招牌餐點「Impromptu主廚特製豬油拌麵」，希望帶給旅客一種客艙即家鄉的感動時刻。

李皞為長榮航空設計的新菜色，還有以義大利家喻戶曉的傳統燉肉為靈感，推出主菜「義式燉牛肉紅椒黑蒜鯷魚青醬」，選用牛腱、牛小排、牛舌以及牛尾做搭配，除透過長時間燉煮，再加上長達8小時的湯汁浸泡，賦予牛肉最佳風味；透過精心設計的擺盤，把義大利傳統美食化身為創新藝術品。

另外，4月起，長榮航空舊金山、多倫多航線，可品嚐黃清標以台灣在地食材元素設計的中式譚府官宴餐點；東京（成田）、大阪、巴黎及慕尼黑航線可體驗連續13年獲得中村元計推出的全新京懷石料理。

中村元計這次將獨門的白味噌與紅味噌以黃金比例烹製，調配成適合春季飲用的紅白味噌湯。長榮航空說，這道家傳百年獨門配方的味噌一直是中村引以為傲的食材，也是無法複製或相較的獨門料理。

黃清標為長榮航空設計的新一季菜色中，開胃美饌「譚府鮮蝦水果塔塔」以台灣特產芒果搭配鮮蝦，果香濃郁口感清爽；「譚府鹿茸菇燉烏雞湯」，選用台灣在地烏骨雞加入紅棗、枸杞及鹿茸菇燜燉，將所有精華濃縮於一碗湯盅內，是一道溫補的初夏湯品。（編輯：管中維）1120328

長榮航空28日公布新一季菜色，米其林三星主廚中村 元計設計的紅白味噌湯，是將百年配方的白味噌與紅味噌，以黃金比例調配烹製成無法複製的獨門料理。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月28日