民團批再生醫療法草案違反學倫理 薛瑞元：很大誤會

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（中央社記者林敬殷台北29日電）部分民間團體質疑再生醫療法草案違反學理與倫理，衛福部長薛瑞元上午表示，這是很大的誤會，再生醫療所做的人體試驗，跟一般化學藥品的人體試驗不一樣，但不要因此誤解沒有完成三期臨床試驗。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查再生醫療法草案及再生醫療製劑條例草案，薛瑞元在委員會開會前，接受媒體訪問做上述表示。

薛瑞元說，再生醫療法中，可以申請核定的醫療技術或是製劑，都一定是通過人體試驗才有足夠的數據證據，提供給申請之後的審查，並不是沒有經過人體試驗就可以直接申請，或用到病人身上。

對於民間團體的質疑，薛瑞元表示，再生醫療的臨床試驗，也就是人體試驗的階段，沒有辦法用雙盲的、隨機的方式做人體試驗，再生醫療的技術，通常都必須有配合的治療方式。

他舉例，比方說可能要把自己原來體內的癌細胞殺死，然後打進去經過處理後的細胞，或者可能需要有一些技術，把這些處理過的細胞組織，送到特定的身體部位，才能發生治療的效果，這些不可能在健康的人身上去做。

薛瑞元表示，再生醫療人體試驗的方式，與一般的化學藥品人體試驗是不一樣的，但不應誤解為沒有完成三期臨床試驗。（編輯：翟思嘉）1120329