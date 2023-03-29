工會擬國定假日不加班 台鐵：持續溝通

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台鐵償債問題難解，台灣鐵路工會理事長陳世杰（後中）29日表示，過去跟交通部共識是以3塊土地處分為償債基金，且債務在公司化掛牌後歸零，現在卻完全被翻牌否認，要多提供土地或債務由公司承擔，這樣員工福利在哪裡，因此擴大理事會已經決議，若4月10日前沒有善意回應，將再度發動國定假日不加班，最快將會是5月1日勞動節。中央社記者郭日曉攝 112年3月29日

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（中央社記者余曉涵台北29日電）台鐵償債問題喬不攏，台鐵企業工會今天宣布，若4月10日未釋出善意，將關閉協商大門，最快從五一勞動節起發起國定假日不加班及後續罷工程序。台鐵回應，會持續溝通協調。

台灣鐵路公司預定明年元旦掛牌，交通部最近發現，台鐵短期債務已飆升至新台幣1600多億元，原本規劃設置的償債基金，也面臨財源嚴重不足，還未找到解決的辦法。

交通部日前表示，主計單位要求台鐵短期債務還款年限要縮短到20年內，交通部原擬將限制商業開發的台北機廠，透過容積移轉方式，增加償債基金收入，不過，最近與相關單位開會時才發現會違反現有國有財產法規定，主計單位希望台鐵能再移撥其他土地，或將債務掛回台鐵公司，但目前不但找不到適合土地，台灣鐵路工會堅決反對任何改變，現在還在苦思對策。

台鐵企業工會理事長陳世杰向媒體表示，過去跟交通部的共識是以3塊土地處分為償債基金，且債務在公司化掛牌後歸零，現在卻完全被翻牌否認，要多提供土地或債務由公司承擔，這樣員工福利在哪裡，因此擴大理事會已經決議，若4月10日前沒有善意回應，將再度發動國定假日不加班，最快將會是5月1日勞動節。

除此之外，台鐵工會委任的瀛睿律師事務所主持律師簡榮宗表示，後續除了發動國定假日不加班外，不排除將會有其他激烈手段，包含會發動後續的罷工程序，呼籲資方要打開協商大門。

對此，台鐵局副局長馮輝昇回應，會持續跟工會以及相關單位努力溝通協調，讓台鐵公司化工作可以往前推動。

馮輝昇指出，主計總處是掌握國家整體預算，尊重主計總處的意見，會持續提出各種可能性，加緊時間跟各方溝通。（編輯：李亨山）1120329