校園霸凌頻傳 民眾黨團籲檢討機制淘汰不適任教師

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台灣民眾黨立法院黨團副總召賴香伶（右）、幹事長張其祿（中）及台北市議員林珍羽（左）等人29日舉行記者會，呼籲教育部與地方政府應該積極防堵不適任教師進入校園，也要制定相關淘汰機制。中央社記者張新偉攝 112年3月29日

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（中央社記者范正祥台北29日電）校園霸凌事件頻傳，台灣民眾黨立法院黨團今天呼籲，教育部與地方政府應該積極防堵不適任教師進入校園，也要制定淘汰機制，且需完善通報系統，調查小組也要納入公正第三方人士。

近來發生台中市某高中學生遭長期霸凌選擇輕生，還有高雄某國小露營時有上百人遭委外輔導員罰跪，以及傳出多起幼兒園教保員虐童事件，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿、立委陳琬惠今天共同召開記者會表達黨團立場。

賴香伶指出，校園霸凌與虐童事件頻傳，冰凍三尺非一日之寒，校內通報管道必須維持暢通，主管機關也要具備主動介入調查的意識與能力，在保護當事人個資的前提下，調查結果也應公開透明，才能避免類似事件一再發生。

張其祿表示，像是校外教學、技能學習等活動，政府應積極擴大辦理對教育現場「非具備教育專業」的相關人員的教育訓練；政府有必要對立案機構、課程主辦方，建立明確的宣導及訓練機制，落實維持管教及教學品質，減少爭議再發生。

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陳琬惠表示，政府應明定不適任教師淘汰方法。另外，從過去的案例來看，已經不只發生一次，霸凌方同時掌握了組織內的反霸凌機制、反性侵機制，因此要讓校園能夠真正的對抗霸凌，合理的第三方機制需要納進反霸凌及反暴力體系；校安小組、心輔中心、性平小組，應該納入專業人員與專業NGO代表，避免事件成為圍牆內的秘密。

共同出席記者會的民眾黨台北市議員林珍羽說，希望校方在第一線防治校園霸凌，也希望從中央到地方動起來，完善通報與輔導機制，更呼籲校方、教師、治安機關，每一位家長、每一個孩子，以及社會中的每一個人，都不要成為霸凌者；面對霸凌、發現霸凌，更要有勇氣反抗，有勇氣揭露真相。（編輯：林興盟）1120329