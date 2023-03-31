宜蘭綠色博覽會武荖坑風景區登場 傳達生態永續

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2023宜蘭綠色博覽會31日起至5月14日在蘇澳武荖坑風景區登場，園區以「莎士登迷宮」為主題，規劃多處展館、裝置藝術及體驗區，可闖關、實境解謎等，傳達地球環境生態永續發展重要性。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年3月31日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）2023宜蘭綠色博覽會今天起至5月14日在蘇澳武荖坑風景區登場。宜蘭縣府表示，今年以「莎士登迷宮」為主題，規劃多處展館、裝置藝術及體驗區，傳達環境生態永續概念。

縣府指出，「莎士登迷宮」（Sustainability Maze）主題代表永續性概念。今年園區規劃－米茲旅行、安能集製研所、哈莫妮森林、莎托亞馬俱樂部、農業實驗學校、額瑪麓探索區等16處展區，設計可玩闖關、實境解謎、寓教於樂的展區及挑戰關卡，傳達地球環境生態永續發展重要性。

「米茲旅行」展館中，縣府表示，Mizu為日文「水」的羅馬拼音，音譯為「米茲」，就是一場以「水」為主題的永續小旅行，藉由運用各式媒介創造出不同效果與體驗的劇場，呈現傾雲流靄、高崖飛瀑、雨霧煙嵐、碧湖映天、溪水潺潺、驚濤拍岸等變化萬千的水色姿態，讓世界看見宜蘭美麗特殊的水生態景致。

安能集製研所（Energy School），是以宜蘭擁有的地熱、太陽能與微水力發電3種再生能源發電裝置作為親子互動設施，說明發展再生能源對環境永續的急迫與必要性。

哈莫妮森林，因哈莫妮（Harmony）是和諧、融洽的意思，展區透過大自然珍貴的森林物種與環境聲景，在互動體驗中增進對生物多樣性的認識。

莎托亞馬俱樂部，是透過員山鄉雙連埤社區古水圳與浮島、員山鄉結頭份社區大樹公歌仔戲發源地、蘇澳鎮朝陽社區背山面海的友善生產模式，呈現3處農村再生社區的經典案例，從生態、生活、生產3個面向以情境式裝置藝術呈現各自特色。

農業實驗學校，展示有害生物綜合管理中的「生物天敵防治技術」，以食物鏈的依存關係減輕病蟲傷害，讓農民不用噴灑農藥也能達成生產無毒蔬果目的，促進田間、果園與茶園生態平衡健康。

額瑪麓探索區，設置山林實境體驗區，透過身歷其境的活動設計，讓遊客了解原住民族在狩獵文化與生態永續中是如何取得平衡。（編輯：戴光育）1120331