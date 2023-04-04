台灣觀光廣告新加坡「走」透透 盼遊客探索新景點

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交通部觀光局4日在新加坡推出巴士、計程車戶外觀光廣告，駐新加坡代表梁國新（左2）、觀光局駐新加坡辦事處主任鄭智鴻（左1）等人出席剪綵儀式。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年4月4日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電）國際旅遊復甦之際，台灣交通部觀光局今天在新加坡推出巴士、計程車廣告，共有15輛公車、100輛燈箱計程車穿梭當地街頭，展示澎湖、蘭嶼及台東加路蘭等圖像，盼吸引遊客探索新景點。

觀光局駐新加坡辦事處今天舉辦巴士、計程車廣告剪綵儀式，現場展示雙層巴士、燈箱計程車各2輛，外觀印有澎湖七美雙心石滬及大菓葉柱狀玄武岩、蘭嶼、加路蘭、台東三仙台、花蓮玉里、基隆和平島公園、淡水天元宮櫻花園區等圖像，還有台灣觀光大使「喔熊」。

廣告設計師蘇立川接受中央社記者訪問時表示，這次設計跟往年有所不同，希望介紹新加坡人過去較少造訪的旅遊景點。

他說，這次主題是「探索台灣」（Explore Taiwan），選擇大張、具有震撼力的圖片，希望鼓勵遊客尋找不一樣的景點。

駐新加坡代表梁國新在剪綵儀式致詞表示，這波廣告透過公車、計程車及捷運在新加坡全島走透透，盼藉此喚起旅客對台灣觀光的熱情。

梁國新說，台灣有很多景點，包括東北角、東海岸及澎湖等，都值得向新加坡民眾推薦。

他指出，最近很多新加坡遊客到台灣旅遊時，希望看看不同景點，在都市以外的地點活動，體驗不同在地美食、不同的台灣庶民文化，且希望停留比以往更久的時間。

台灣向來是新加坡人出國旅遊的熱門地點之一。台灣去年10月開放邊境後，據統計，同年12月新加坡赴台旅客人次約4萬左右，其中超過3/4為觀光客。

觀光局駐新加坡辦事處表示，這次在新加坡推出的戶外觀光廣告包括100輛燈箱計程車，為期12週；公車則有15輛，主打3款設計，包括台灣美景、美食，預計上路24週。

地鐵部分，多美歌地鐵站電子牆及地鐵東北線、濱海市區線列車車窗本週稍晚起也可看到台灣觀光廣告。

除了觀光廣告，觀光局7日至9日將在新加坡舉辦台灣旅遊產品展銷會，搶攻疫後旅遊市場。（編輯：周永捷）1120404

交通部觀光局4日在新加坡推出巴士、計程車戶外觀光廣告，將有多輛巴士、計程車穿梭街頭，展示澎湖七美雙心石滬、蘭嶼等景點圖像。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年4月4日