2023森林市集齊集國產材創意 28日華山草原登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北5日電）林務局自2017年起舉辦的全台規模最大森林市集，28日到30日將在華山1914文創園區西一館及中央藝文公園（華山大草原）登場，國產材創意作品、木工DIY組件及林下精品一次尋得。

農業委員會林務局表示，全台首創、規模最大的森林市集，將展現「親近森林，不一定要遠離城市，森林其實比想像中更靠近我們的生活」的魅力，4月28日到30日將在華山草原登場。

林務局說明，今年活動以「森林大富翁」概念為主軸，搭配「森林冒險家」闖關設計，讓民眾化身山林獵人、島嶼旅人、大地樂人、大山小孩、森山學者及山中精靈6種角色，在城市中探索森林的富庶、美麗以及木竹的妙用。

現場將集結逾50攤國產木、竹材創意商品攤位，以「手作」、「療癒」、「循環」、「永續」、「友善」、「創意」與「探索」等7大主題，呈現童玩、飾品配件、家飾、餐具等上百種優良台灣木竹製品。

還有來自台灣山村的精油、森林蜜、段木香菇等精緻好物，以及環境友善的料理美食、國內永續生態旅遊行程等，展現森林的多元服務價值，可讓所有喜愛森林的人一口氣網羅好物與知識。

為讓民眾「遊戲」森林，林務局表示，現場還有多元動態活動，包含瑜伽伸展、兒童律動舞蹈、親子故事屋；音樂舞台則有「東岸天籟」以莉．高露Ilid Kaolo、創作女聲王彙筑、透明療癒系樂團緩緩等5組自然系音樂人登台演出。

歷年場場額滿的「森手作」工作坊，今年推出以香氛香拓、木皮書籤彩繪、竹編杯墊製作和土肉桂產品體驗為題的手作體驗課程，共計12場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年更首度增加「森學堂」靜態知識展，提供民眾選購市集商品時，同時能對台灣木材、永續林業、資材循環、友善農耕、環境永續旅遊等多面向議題充分認識。例如「國產材標章是透過什麼樣的機制來做認證？」、「為什麼購買綠保標章農產品可以保育野生動物？」，以及「林下經濟是什麼？」

林務局表示，舉辦6年的森林市集，每年都吸引上萬人次前往，今年內容豐富，值得喜愛自然、關注環境與生態者作為這個春天最令人期待的首選活動。（編輯：張雅淨）1120405