幼兒園師生比調整 教育部：不影響已入園生權益

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（中央社記者陳至中台北5日電）教育部預計從今年8月起，將幼兒園師生比逐步從1比15調整為1比12，部分公幼家長擔心將影響2歲專班幼童權益。教育部表示，不會要求已入園的幼兒離園。

行政院會於3月30日通過教育部報告的「少子女化對策執行成果及幼兒園降低師生比規劃」，將從今年8月起，以3個學年為期程，透過各項策略，將幼兒園師生比從1比15，逐步調整為1比12。

其中公共化幼兒園（公幼、非營利）部分，由於各區域招生差異大，部分園所會直接調整為1比12，部分則是逐年調整；供需暫時較難調節的園所，則會兼採增班、增置教保員的方式。

近期有家長在網路社群貼文，指自己的孩子讀屏東縣某公立幼兒園的幼幼班（2歲專班），在要調整師生比的消息出來後，因他是一般家庭非弱勢身分，因而被要求轉學，沒辦法直升小班。

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對此，教育部國民及學前教育署以文字回應媒體，指向屏東縣政府查證後，縣府強調會保障各園2歲專班幼兒直升的權益，不會有要求幼兒離園的情形。

國教署強調，調整幼兒園師生比的目的是減輕教保人員負擔、提升服務品質，讓幼兒接受最合宜的照顧，將以3年為期程調整到1比12，依各區域公共化供應量、各園、各年齡幼兒現狀等情形，分年逐步調整，不會影響家長選擇平價教保服務的機會。（編輯：張雅淨）1120405