清明連假收假日蘇花路廊北上車多順暢 警機動交管

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清明連假收假日，蘇花路廊5日北上交通量白天起維持每小時約800輛，車多順暢，崇德管制站不需啟動分流放行，新城警分局不敢大意，仍在蘇花路廊2處管制站安排人員機動交管。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年4月5日

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）今天是清明連假收假日，蘇花路廊北上交通量白天起維持每小時約800輛，車多順暢，不需啟動分流放行，警方不敢大意，仍在蘇花路廊2處管制站安排人員機動交管。

花蓮警分局交通組長吳俊義今天接受中央社記者採訪指出，收假日車流量相較昨天略有減少，推測因用路人預期會塞車，昨天晚間就提前北返，根據車流統計，昨晚9時至今天上午6時，北返車流每小時都有約500輛，分散今天北上車潮。

吳俊義指出，今天上午起車流量維持每小時500至800輛，車多順暢，截至下午4時崇德管制站不需啟動輪放疏運，和平管制站也維持正常通行，不需管制放行。

到花蓮露營的王姓遊客一家人為避開收假日塞車，昨天晚間9時啟程北返，王爸爸說，本以為選到離峰時段，沒想到車潮還不少，走蘇花改到和平後改走舊蘇花，同樣塞到宜蘭蘇澳，又碰上國5車潮，改走台2線到頭城後上國5，一路從宜蘭塞到出雪隧，到北市內湖家中已經是隔天凌晨1時。

公路總局預估，今天收假日蘇花路廊北上車流量將達1萬9700輛，公路總局宜蘭南澳交控中心統計，截至下午3時北上交通量為1萬400輛，每小時約700至800輛，蘇花路廊平均時速為50至60公里，預計車多狀況將於晚間8時後趨緩。（編輯：張雅淨）1120405