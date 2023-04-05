清明收假湧現人潮 桃機入境人次創疫後新高

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清明連假最後一天，據桃園國際機場公司5日下午6時的航班運量整點人數預報表統計顯示，本日出入境含轉機的總旅客數達9萬3116人次，其中入境為4萬8590人次，創疫情解封後新高。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年4月5日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）清明連假最後一天，根據桃機公司預報統計顯示，今天入境為4萬8590人次，創疫情解封後新高，但疑似受入境旅客大增影響，第一航廈6號行李轉盤下午一度異常，經緊急維修已恢復。

有旅客在網路上發文表示，在下午4時40分許，第一航廈6號行李轉盤突然發出異音，現場人員立即暫停並調度鄰近轉盤支援，同時通知維修人員到場；維修人員表示，由於連假出入境人潮大增，再加上疑似有旅客行李上的零件勾到轉盤，才會造成鏈條脫落，經搶修已在5時50分恢復運作，未有旅客受影響。

在清明連假最後一天，根據桃園國際機場公司在下午6時的航班運量整點人數預報表統計顯示，今天出入境含轉機的總旅客數達9萬3116人次，其中入境為4萬8590人次，桃園國際機場國境單位表示，這創下疫情解封後的新高。

國境單位指出，根據桃機公司預報統計顯示，連假首日的1日，出入境含轉機就有10萬3722人次，出境為5萬1856人次，都創下疫情後新高；另外根據今天下午6時的預報統計，清明連假從1日至5日期間，累計出入境旅客數含轉機部分為46萬6290人次。（編輯：陳仁華）1120405

清明連假最後一天，桃園國際機場第一航廈6號行李轉盤5日下午一度出現異常，經搶修後已在5時50分恢復運作，未有旅客受影響。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年4月5日