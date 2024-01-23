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開箱老照片》一二三自由日的由來

2024/1/23 07:00（1/23 08:48 更新）
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除了142名不能坐船的傷病義士搭機於民國43年1月23日抵達台北外，另有1萬4000多名留韓反共義士於25日至27日先後抵達基隆港，圖為他們登上準備好的汽車行列。（中央社檔案照片）
除了142名不能坐船的傷病義士搭機於民國43年1月23日抵達台北外，另有1萬4000多名留韓反共義士於25日至27日先後抵達基隆港，圖為他們登上準備好的汽車行列。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1954年（民國43年）1月23日：韓戰後，第一批反共義士揮舞著青天白日滿地紅的國旗，高唱反共歌曲，齊呼口號通過自由門，登上接運車輛前往仁川港，準備搭艦回國。

國民政府在1949年撤退來台，隔年韓戰爆發，中共派出超過30萬名「中國人民志願軍」支援朝鮮（北韓）參與韓戰，對抗有英、美「聯合國軍」支援的南韓。

1951年韓戰開始進行停火談判以後，在韓國巨濟島、釜山等地的華籍戰俘紛紛以刺血上書，共有1萬多人堅決請求回到台灣自由祖國。

經聯軍同意後，前往台灣的反共戰俘在1月23日回復平民身分，除了142名不能坐船的傷病義士搭機外，自25日分成三批由基隆上岸抵台，當時全台各大城市自由鐘，都敲響23下。政府特設「一二三自由日」以彰顯自由可貴，並在泰國曼谷舉行的第一屆世界反共聯盟大會中通過，成為一二三世界自由日的由來。

想看更多自由日的照片，立即到中央社影像空間。1130122

當時全台各大城市自由鐘，都敲響23下，政府特設「一二三自由日」以彰顯自由可貴，圖為中山堂前慶祝自由日的群眾。（中央社檔案照片）
當時全台各大城市自由鐘，都敲響23下，政府特設「一二三自由日」以彰顯自由可貴，圖為中山堂前慶祝自由日的群眾。（中央社檔案照片）
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