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2專案農貸助禽場革新 免息至114年底

2024/1/25 13:50
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（中央社記者楊淑閔台北25日電）為鼓勵禽舍革新提高產業韌性，農金署提供「青壯年農民從農貸款」及「提升畜禽產業經營貸款」2項政策性專案農貸，即日起至6月底或補貼經費用罄前可申請，免息至民國114年底。

半開放傳統式禽舍飼養禽隻，易受氣候變化影響健康狀態，造成生產量不穩定。農業部農業金融署發布資訊指出，為強化產業韌性，鼓勵老舊養禽場革新現代化，符合「養禽場禽舍改建升級貸款利息補貼措施作業原則」條件者，提供「青壯年農民從農貸款」及「提升畜禽產業經營貸款」2種政策性農業專案貸款。

新貸案件在審查通過後，補貼自撥貸日起到114年12月31日的利息；舊貸案件也可補貼自此作業原則生效日（113年1月22日）至114年12月31日的利息；若送農業信用保證基金保證者，免息期間免收保證手續費。

農金署說明，這2種政策性專案農貸適用對象為領有畜牧場登記證書的養禽場，並經農業部「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」輔導，確認符合改建為密閉水簾式禽舍，或非開放式禽舍，以及設置自動化生產相關設備者；可向農漁會信用部或全國農業金庫提出申請。

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農金署提醒，申請免息措施的農民，必須在專案農貸撥貸後1年內，將計畫輔導團隊確認「養禽場禽舍改建升級完工勘查及驗收合格」的函文影本，報送原貸款經辦機構備查。

若有貸款疑義，可電洽全國農業金庫0972-590951、農業信用保證基金0963-619301、農業金融署0933- 239983。有利息補貼措施疑義，可洽農業部畜牧司（02）2312-4628、（02）2312-4653。（編輯：管中維）1130125

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