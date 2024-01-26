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大專社團到教育優先區辦營隊 寒假補助229梯

2024/1/26 11:21（1/26 11:56 更新）
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偏鄉地區中小學的課外活動資源不如都會區，教育部在寒假期間補助大專校院學生開辦免費營隊，期盼大專學生能在過程中培養社會所需多元能力。圖為文藻外語大學山地服務社籌辦的營隊活動。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年1月26日
偏鄉地區中小學的課外活動資源不如都會區，教育部在寒假期間補助大專校院學生開辦免費營隊，期盼大專學生能在過程中培養社會所需多元能力。圖為文藻外語大學山地服務社籌辦的營隊活動。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年1月26日
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（中央社記者陳至中台北26日電）偏鄉地區的中小學，課外活動資源不如都會，教育部在寒假期間補助大專校院學生開辦免費營隊，今年共有229梯次，預計有9802名中小學生參與。

教育部今天發布新聞稿，今年寒假共有6040名大專學生組成青年志工服務隊，215所教育優先區（符合離島或偏遠、弱勢生比率偏高、原住民生比率偏高等條件）的中小學校辦理營隊活動。藉由補助，大專社團獲得經費奧援，偏鄉學童也可在營隊中增加文化刺激，培養多元素養。

中央大學數學系學生簡翊帆加入基層文化服務社，已陸續申請參加4次教育優先區營隊活動。她分享，籌備過程中會遇到層出不窮的問題，難免與夥伴意見不合，但在營隊開始，看見小朋友的笑容後，不順遂與不開心總是一掃而空。

文藻外語大學日本語文系學生徐瑀婕今年第1次當隊長。她分享，服務的學校多為隔代教養家庭，平常少有家人陪伴，希望藉由營期的活動，協助小朋友們成長，帶給他們歡樂的時光與回憶。

教育部表示，營隊活動由大專學生社團結合自身專門領域，融入生命、品德、人權及法治教育、性別平等、社區服務、資訊輔導、識毒宣導、美感教育及多元文化等主題，期盼大專學生能在過程中培養社會所需多元能力，同時提升教育優先區中小學生的課外活動資源。（編輯：管中維）1130126

教育部在寒假期間補助大專校院學生開辦免費營隊，讓偏鄉學童在營隊中增加文化刺激，培養多元素養。圖為中央大學基層文化服務社籌辦的營隊活動。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年1月26日
教育部在寒假期間補助大專校院學生開辦免費營隊，讓偏鄉學童在營隊中增加文化刺激，培養多元素養。圖為中央大學基層文化服務社籌辦的營隊活動。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年1月26日
#教育部
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