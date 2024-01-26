網傳出現杵狀指可能罹肺癌 醫：不能當關鍵指標

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（中央社記者曾以寧台北26日電）近期網路流傳指出現「杵狀指」代表可能罹患肺癌，醫師指出，杵狀指發生原因可能是心肺疾病造成身體缺氧，或與消化系統疾病有關，不能當罹癌關鍵指標，仍要透過影像檢查確認。

「肺癌」危害國人健康，其明顯伴隨症狀，包含久咳不癒、呼吸困難、局限性哮喘、咳血、阻塞性肺炎等。近期網路流傳指出，當發現「杵狀指」就代表可能罹患肺癌。

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君透過新聞稿說明，杵狀指是肢端末梢肥大現象，常造成指甲床跟指節角度變形，其發生原因，目前主要認為是因心肺相關疾病造成身體缺氧，或與消化系統疾病有關。因此並不是出現杵狀指就一定是罹患肺癌，而是當出現杵狀指時須多加留意，背後原因之一，可能與肺癌有關。

及早發現肺癌、及早治療，預後存活率才會越高。沈彥君指出，早期肺癌的症狀幾乎不明顯，甚至可說是幾乎完全沒有症狀，僅少數因腫瘤發生位置緊靠氣管或支氣管，因病灶壓迫產生咳嗽，才有機率因久咳不癒而發現早期肺癌，若等到有明顯症狀再就醫檢查，已是進入肺癌晚期階段。

沈彥君舉例說明，有年僅30歲護理師從不抽菸，也無家族史，但健檢發現有一處毛玻璃結節，隔年追蹤檢查發現該病灶快速長大到約去年2倍大，由於成長速度異常快速，高度懷疑為惡性病灶，後續轉介進一步接受臨床醫師切片檢查，確診為肺癌。該名護理師從發現到確診，期間毫無不適症狀。

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如何早期發現肺癌，國健署已多次呼籲，民眾可利用低劑量電腦斷層檢查（LDCT）作為早期發現肺癌的篩檢工具，並自民國111年7月1日起，針對規定年齡階層中具肺癌家族史及重度吸菸史的兩大高風險族群，提供2年1次的免費LDCT肺癌篩檢高危險族群。

沈彥君提醒，肺癌發生率逐年上升，曾罹患肺結核或其他肺部慢性發炎性疾病者、長期位處易致癌環境如通風不良油煙廚房、金屬業、冶礦業、石棉業或曝露於放射線下環境者，也可能提高罹患肺癌機率；若有肺部健康疑慮，務必主動安排LDCT檢查，並聽從醫師建議定期安排後續追蹤，爭取黃金治療時間。（編輯：陳政偉）1130126