腋下卡卡數週未消 醫：當心是癌症引發淋巴結腫大

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（中央社記者曾以寧台北22日電）58歲鄭姓婦人有天突然感覺左腋下卡卡的，以為隔幾天就會消腫，2個月後健檢卻發現罹患乳癌。醫師提醒，若淋巴結腫大有變大情況或數週未消，就得提高警覺，可能是癌症引發。

58歲鄭太太有天在日常活動時，突然感覺左腋下有說不出來、腫腫卡卡的感覺，但又沒有明顯不適感，以為隔幾天就會消腫了，就沒放在心上。時隔約2個月，她到醫院進行例行性健康檢查，確認近期身體健康狀態時，她才意識到左腋下腫大似乎依然存在。

經乳房超音波及乳房動態磁振造影檢查（MRI），醫師發現鄭太太在左側乳房有1處約3.8公分浸潤腫塊，並且在同側腋窩發現有1顆約2公分大的腫塊，高度懷疑為乳癌並且有腋下淋巴結轉移現象；經轉介由乳房外科醫師進一步檢查，確認鄭太太罹患乳癌第二期。

北投健康管理醫院影像醫學部放射科主任沈彥君透過新聞稿指出，淋巴結是免疫系統的一部分，淋巴結腫大常見原因大多為感染，如細菌、病毒、結核菌、真菌或寄生蟲感染等，或是免疫系統疾病，如紅斑性狼瘡、結締組織疾病、類風濕性關節炎等引起。

不過沈彥君提醒，一旦淋巴結腫大，且有逐漸變大或長達數週都沒有消退，無論是否有出現如疼痛、發燒、體重減輕等伴隨症狀，都得提高警覺，可能是癌症所引發的腋下淋巴結腫大。

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沈彥君以乳癌為例指出，其伴隨的表現不僅是大眾熟知的可觸摸、明顯硬塊感，還有乳頭凹陷、乳頭異樣分泌物（尤其是帶血分泌物）、乳房外型改變、乳房局部凹陷或凸出、乳房皮膚有橘皮變化，紅腫或潰爛，還得當心腋下淋巴結出現腫大。

沈彥君指出，根據最新衛福部癌症登記報告，乳癌是台灣女性最好發的癌症，並且發生率持續上升，台灣每年新增約1.5萬名個案。提醒民眾，應定期接受乳房X光攝影及乳房超音波檢查，或視情況安排乳房磁振造影檢查，把握及早發現及早治療的機會。（編輯：陳政偉）1130222