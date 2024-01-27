遭家暴年輕媽媽攜3兒女 勞動部協助邁向新生活

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）32歲婦女遭家暴攜1女2子遠離夫家，在勞動部協助下找到早餐店助理工作，解決經濟上燃眉之急。春節前接獲好消息，早餐店願意再續聘她。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今天發布新聞稿表示，透過勞動部「職場學習及再適應計畫」協助二度就業婦女「小芳」勇闖職涯邁向新生活。

高屏澎東分署綜合規劃科就業服務員黃瑞德告訴中央社記者，32歲的「小芳」（化名）大學畢業後曾短暫就業，因組建家庭而離開就業市場，卻不幸遇上使用暴力的伴侶，即便身懷六甲也無法倖免。

為了讓孩子有個安全成長空間，她帶著1女2子逃離夫家自立生活，在台東就業中心積極協助並運用勞動部「職場學習與再適應計畫」支持下，讓小芳順利回歸職場，得以安頓一家四口生計。

黃瑞德表示，小芳帶著小孩獨自生活後，首先面臨生計、子女就學、醫療、離婚官司等重重難題，且因為家中1子領有重大傷病卡，需要持續復健，讓壓力更加沉重。然而，她展現為人母堅毅的一面，積極前往求職，就服員先替她連結社會補助資源及幼兒托育資訊，讓她先安頓家中子女。

接著協助製作履歷表，陪同去面試，運用勞動部「職場學習與再適應計畫」，讓她成為早餐店的廚師助理，順利就業，解決了經濟上燃眉之急，也讓她在職場上逐漸找回自我。

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黃瑞德說，「小芳」現在已成為早餐店最得力助手，不僅廚藝精進，還在就服員建議下考取汽車駕照，方便接送小孩往返醫院做復健，春節前接獲好消息，勞動部「職場學習再適應計畫」結束後，早餐店選擇繼續留用小芳，讓她有穩定的工作收入，維持家計。

台東就業中心主任吳玉敏表示，勞動部鼓勵雇主提供職場學習及就業機會，透過「職場學習及再適應計畫」補助個案職場學習及再適應津貼；另外，推動「婦女再就業計畫」，對因家庭因素離職180日以上的婦女推動各項措施，用以鼓勵雇主雇用二度就業婦女順利就業，建立友善職場，提升勞動參與，促進就業。（編輯：方沛清）1130127