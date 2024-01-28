蛋價29日再漲2元 彰化蛋農指天冷產蛋量大減

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）台北市蛋商公會今天表示，蛋價明天起再漲2元；有蛋農指出，蛋雞因天氣冷，產蛋量大減，但市場需求量增加，供不應求，要等到天氣變暖，蛋雞產蛋量才能恢復正常。

台北市蛋商公會理事長林天來今天表示，受寒流影響，許多蛋雞因病或太冷無法下蛋，產銷代表綜合考量後決定蛋價明天起再漲新台幣2元，產地價漲至42.5元，批發價52元。

彰化縣1名黃姓蛋農接受媒體聯訪說，天氣變冷，民眾喜歡吃火鍋，連帶使得雞蛋需求量大增，但也因天冷，蛋雞生不出蛋，要等到天氣變暖，蛋雞產蛋量才能恢復正常。

另1名陳姓蛋農則說，雞蛋需求量增加，但供給不足，蛋農們都相互調度支援，最近大家也都在忙著照顧蛋雞，增設防風設備，或是在飼料中加牛油抗寒，以免蛋雞得到流感，努力維持供蛋正常。

根據彰化縣政府網站資料，彰化縣內飼養的蛋雞約有2000萬隻，年產雞蛋達35億顆，供應全國將近一半的雞蛋，產量為全國第一。（編輯：黃世雅）1130128