北捷文湖線列車異常卡月台 300旅客改搭後續列車

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）上班尖峰時間，台北捷運文湖線一部列車卻卡在忠孝復興站月台無法發車。北捷獲報安排車上約300名旅客改搭後續列車，並恢復正常營運，將在收班後詳查列車異常原因。

有網友今天上午8時許在PTT發文表示，文湖線擠爆，從大安站等了3班列車才擠得上去；有網友回應稱，「剛剛在科技大樓站的列車突然停了一段時間」；還有網友說，連南京復興站都因為月台人潮太多而實施管制。

台北捷運公司說明，行控中心上午8時1分獲報，文湖線忠孝復興站往南港展覽館方向，有一部列車出現異常警訊，無法自動出發，行控中心立即安排車上約300名旅客搭乘後續列車，恢復正常營運。

北捷表示，異常列車移至側軌後，維修人員初步研判為車輛控制單元通訊有異，列車為自我安全保護而停車，將在營運結束後詳查。（編輯：蕭博文）1130130