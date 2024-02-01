3/1恢復團客赴中國旅遊 業者：團費未漲已售7成

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（中央社記者余曉涵台北1日電）3月1日將重啟團體旅客赴中國旅遊，對此，雄獅旅遊董事總經理黃信川今天說，目前雄獅中國大陸出團已經有7成滿，團費較過去沒有調漲，參團旅客仍以銀髮族為主。

今年3月1日重新開放陸客旅遊團來台及台灣旅客跟團赴中國旅遊，交通部觀光署預計下週對外公布細節。

雄獅旅遊董事總經理黃信川今天出席台鐵南港車站禮賓候車室開幕接受媒體聯訪表示，目前赴中國旅遊團已經有7成旅客報名參加，顯示對於3月1日恢復團客赴中國旅遊是正面成長，後續等更多航班飛航後，對於這塊市場是採樂觀態度。

依照陸委會規定，台灣旅行業組團赴陸初期以每天2000人次為參考上限值，黃信川表示，需求跟供給是相對性的，如果機位數不夠，再多旅客都沒有意義，因此希望漸進式，交通擴大，需求擴大，讓消費者，業者都可以獲利。

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黃信川也認為，觀光市場目前是滿足旅客的需求，但3月重新開放兩岸組團旅遊之後會再觀察，目前團費與過去差不多，旅客年齡層以銀髮族為主，後續隨著開放相信年齡層會有改變。

至於哪些中國城市較受台灣旅客歡迎，黃信川表示，現在都是以景點而非城市為主，像是張家界、桂林等，但目前沒有相關兩岸直飛航班，就改用搭乘高鐵從其他城市進入，也讓旅客有新的體驗。（編輯：陳清芳）1130201