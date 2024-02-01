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9106人放無薪假 3家資訊電子業首次實施

2024/2/1 18:40
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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，這期共有9106人放無薪假，多以製造業為主，其中在資訊電子業有3家是首次實施，原因都與訂單不穩或減少有關。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計361家，實施人數9106人，與1月16日公布實施家數計314家，實施人數7562人相比，這次家數增加47家，人數增加1544人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，數據顯示，這期新增人數主要落在製造業，其中金屬機電業增加907人、資訊電子工業增加559人。

王金蓉表示，金屬機電業這期有新增3家企業接續實施，3家分別為自行車零組件、金屬製品以及電線配線製造，各家人數都約100多人。

另外，資訊電子工業則新增3家新實施企業，王金蓉說，3家也各約100人實施，其中包含半導體製造商、液晶顯示、電路板相關製造產業。

王金蓉指出，這些企業實施減班休息都與訂單不穩、減少有關，顯見減班休息申請仍與個別廠商經營狀況有關，後續會持續觀察。（編輯：管中維）1130201

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