華航運能達疫情前逾8成 2/15前票價享8折起優惠

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）華航指出，運能持續回升，目前達COVID-19疫情前8成以上，華航也推出全航線優惠，2月15日（含）前開票，5月底前出發，可享票價8折至87折優惠。

華航台北分公司今天與媒體餐敘，華航台灣地區處長兼台北分公司總經理李宜洲指出，華航運能去年底就恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前80%，目前達81%並持續提升。

他表示，台灣民眾赴日旅遊持續暢旺，華航目前每天至少5班往返東京，其中「桃園－東京成田」每週24班、「松山－東京羽田」每週14班、「高雄－東京成田」每天1班；「桃園－琉球」每週11班，「高雄－琉球」每週3班。

另外，華航「桃園－大阪」每週21班，今天起「高雄－大阪」由每週7班增至10班；「桃園－熊本」2月27日起，每週由4班增為5班；「桃園－名古屋」3月2日起，每週由7班增為11班，3月30日再增為每週14班。

東南亞航線部分，李宜洲指出，延續泰國免簽利多，華航目前每週43班飛泰國，包括「桃園－曼谷」週26班、「高雄－曼谷」每週7班、「桃園－清邁」每週10班。

李宜洲坦言，大陸航線的運能恢復較慢，已獲准的15個定期航班航點中，只恢復了8個。

另外，華航即日起也推出全航線優惠，2月15日前開票，5月31日前出發，可享票價8折起折扣，最優惠的是峇厘島8折，其次是宿霧、新加坡、馬尼拉、雅加達、胡志明市、河內、金邊82折。

北海道、福岡、首爾85折；東京、大阪、沖繩、名古屋87折；香港及大陸（高雄–深圳除外）85折；洛杉磯、舊金山、安大略85折；歐洲及紐澳航線87折。（編輯：戴光育）1130202