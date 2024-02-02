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首屆淨水永續獎受理報名 鼓勵廢水處理創新變革

2024/2/2 18:39
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（中央社記者楊淑閔台北2日電）環境部今天表示，為鼓勵企業廢水處理技術創新變革，配合3月22日聯合國所訂定的「世界水日World Water Day」，辦理首屆「淨水永續獎」，即日起到16日接受線上報名。

環境部發布新聞指出，相關佐證文件須於22日前補齊，填妥參選文件後可上傳環境部活動網頁https://water.moenv.gov.tw/SWA/報名參選。

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環境部說明，採用曝氣或混凝沉澱等傳統廢水處理方法，不僅耗能，且會衍生污泥處理、加藥控制效率不佳等問題，無法面對節能減碳、資源循環利用及新興污染物等新挑戰；希望藉由舉辦「淨水永續獎」，遴選、鼓勵國內業界在廢水處理上已採用能資源化、低碳智慧化處理技術，且有具體實績者。

針對已創新變革的作法，環境部舉例，包含處理高有機廢水回收能源發電、源頭分流廢水電解回收金屬銅、透過氣提冷凝回收有價氨水，或利用氰氟酸廢液合成鋁工業所需的高純度冰晶石等，除可回收有價物質資源，同時減少廢水中污染物的排放，保護承受水體品質，有利整體環境永續發展。（編輯：管中維）1130202

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