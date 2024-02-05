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專訪／「晶片戰爭」作者：台灣想保持半導體優勢 應搶攻AI打造台版輝達
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高市農業局攜手量販業者 首推碳足跡小番茄上架銷售

2024/2/5 10:43（2/5 12:01 更新）
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高雄市農業局輔導在地農民及農民團體申請碳足跡標章，並聯手國內量販通路推廣，即日起印有碳足跡標籤「金瑩」及「玉女」小番茄首度正式上架家樂福賣場。（高雄市農業局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月5日
高雄市農業局輔導在地農民及農民團體申請碳足跡標章，並聯手國內量販通路推廣，即日起印有碳足跡標籤「金瑩」及「玉女」小番茄首度正式上架家樂福賣場。（高雄市農業局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月5日
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（中央社記者張已廉高雄5日電）高雄市農業局輔導在地農民及農民團體申請碳足跡標章，並聯手國內量販通路推廣，即日起印有碳足跡標籤「金瑩」及「玉女」小番茄首度正式上架家樂福賣場，提供綠色消費指標意義。

農業局行銷輔導科表示，「碳足跡標章」為計算個人、組織或產品在生產和消費過程中所排放的溫室氣體總量。應用於農業中，包括從蔬果摘採後，運輸到集貨場包裝、物流配送到賣場、消費者購買後到商品包裝回收等一連串的行動所產生的溫室氣體總量，其數值可協助農業相關從業者了解生產活動對環境影響，進而優化生展過程，共同為減少碳排放努力。

農業局今天新聞稿指出，長期邀訪各領域專家開課，為農友帶來新的農業思維，其中包含碳足跡課程。這次上架的高雄市境界果菜生產合作社表示，農產品種植除重視友善環境外．也要帶領農民跟上世界腳步。

家樂福表示，響應永續目標，期望透過採購擁有碳足跡標章農產品，傳遞減少食物浪費、健康生活、愛護環境、生物多樣性的精神。目前已推出3000項具營養飲食、有機產物、動物福利、無添加、減少塑料、森林保育、在地創生等「從i開始」的商品標示。「金瑩」、「玉女」小番茄則是首次上架的碳足跡蔬果品項，特別推薦給消費考選購，認明標章就是支持永續的力量。

農業局說明，政府推動「新農業創新推動方案」，不僅致力農業經濟發展，更關注碳足跡管理，站在農業局角度，未來將更積極輔導農友與相關供應鏈從業人員，為減緩氣候變遷提出實際作為，為達到全民綠色消費盡一份心力。（編輯：孫承武）1130205

高雄市農業局輔導在地農民及農民團體申請碳足跡標章，即日起印有碳足跡標籤「金瑩」及「玉女」小番茄正式上架家樂福賣場，共同為減少碳排放努力。（高雄市農業局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月5日
高雄市農業局輔導在地農民及農民團體申請碳足跡標章，即日起印有碳足跡標籤「金瑩」及「玉女」小番茄正式上架家樂福賣場，共同為減少碳排放努力。（高雄市農業局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月5日
#高雄市農業局
#家樂福
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