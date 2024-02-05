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香蕉收入保險開賣 農金署籲農民踴躍投保

2024/2/5 16:47
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（中央社記者楊淑閔台北5日電）農金署今天表示，113年度香蕉收入保險即日起開賣，至3月底止，試辦地區包括高雄市、屏東縣等13縣市、104家農會、134個鄉（鎮、市、區），提供農民價格下跌、產量減損造成收入減少的保障。

農業部農業金融署發布新聞指出，香蕉是國內主要果品之一，除天災會影響收成，市場供需也會左右價格波動，因此從民國109年起開辦香蕉收入保險，藉此穩定農民收入，保障範圍包含產量跟價格，已連3年出險理賠，累計理賠369件、金額達新台幣1654萬元，呼籲農民在期限內投保。

此保險開辦以來，持續彙整產地意見調整。農金署說明，112年度調整分區保險費及保障金額，各分區都有3種收入保障額度可選擇，每公頃最高為80萬元，並持續試辦高屏地區春夏蕉方案（價格採2月至9月高屏地區青蕉產地平均價格）。

投保補助方面，農金署說，除持續補助50%保險費，以及就投保香蕉田區具產銷履歷、有機驗證或同一要保人總投保面積達3公頃以上的蕉農，提高補助比率至60%；部分縣市政府有加碼補助，減輕農民負擔。

其次是簡化投保措施，農金署舉例，包括修正放寬「混種、間作不得投保」規定，蕉農種植密度符合當地慣行栽培常態，平地種植株數8成、山坡地7成以上即可。

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例如免除實耕者投保需檢附租約等佐證文件規定，僅需明確填寫地號、地段及投保面積等，即可完成投保。還有建置投保資訊系統，開放同一縣市得跨鄉鎮投保，加速作業流程，便利農民投保。

保單試辦地區持續擴增，農金署指出，113年度的試辦地區新增台中市霧峰區及石岡區、台南市善化區及後壁區等4個區，累計有高雄市、屏東縣、花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣、台南市等共計13縣市、104家農會、134個鄉（鎮、市、區）參與香蕉收入保險。（編輯：李亨山）1130205

#台中市
#高雄市
#農金署
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