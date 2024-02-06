阿里山遊樂區限量套票 特有物種繪圖值得收藏

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）農業部林業及自然保育署嘉義分署今天起推出阿里山國家森林遊樂區的限量套票，票券圖案以阿里山帝雉等物種作繪圖設計，不僅優惠還值得收藏。

林業及自然保育署嘉義分署發布新聞稿指出，嘉義分署今天起推出優惠券4大折扣方案，遊客只要購買新台幣40元優惠套票，就可享有下列4方案各折價50元，包括遊樂區門票（適用下次入園）、祝山線遊園車來回票、解說導覽服務及旅客服務中心商品（單筆購物金額須超過500元）。

嘉義分署表示，這項優惠方案不論是農曆春節期間、阿里山花季或平日皆可使用，民眾購買40元的優惠套票，即可在阿里山國家森林遊樂區享用200元超值優惠。

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嘉義分署指出，這項優惠方案票券圖案以阿里山的豐富生態物種作繪圖設計，如帝雉、黃喉貂、水鹿、栗背林鴝、松鴉、台灣朱雀、青背山雀、阿里山龍膽及阿里山油菊等動植物物種，非常值得保存留作紀念。

嘉義分署推出優惠套票，數量僅有1萬6000份，阿里山森林遊樂區遊客可至遊客服務中心購買；阿里山森林遊樂區優惠券相關資訊可追蹤臉書（Facebook）粉絲專頁「阿里山國家森林遊樂區」相關貼文。（編輯：陳清芳）1130206