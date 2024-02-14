開箱老照片》第一屆金鑊獎烹飪比賽

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（中央社網站）1981年（民國70年）2月14日台灣觀光協會為慶祝70週年，主辦第一屆金鑊獎中菜烹調國際比賽，在台北市豪華酒店進行的決賽共有10位廚師參賽。

為推廣台灣美食文化，時任台北亞都飯店總裁的嚴長壽主動向台灣觀光協會提議籌辦世界級廚藝比賽，因此催生出金鑊獎，1981年2月10日至14日舉行比賽。

首屆金鑊獎參賽選手有來自台灣、香港、新加坡、日本、南韓等地30位名廚，並邀請國內外知名美食專家擔任評審，比賽過程當時獲得西方美食記者報導，讓國際看見台灣。

最終選出10人晉級決賽，包括台灣6人、香港3人、日本1人，結果最佳廚師由台北希爾頓大飯店的李吉川獲得。當時任職新亞飯店的20多歲廚師鄭衍基（阿基師）也是參賽者之一。阿基師從這次比賽中被發掘，後來進入當時首屈一指的國賓飯店。

想看更多金鑊獎的照片，立即到中央社影像空間。1130214