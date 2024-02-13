中高齡長照服務員車禍職災 職能復健助重返職場

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）勞工面臨職災可能影響工作表現，擔任照顧服務員14年的詹小姐因車禍導致肱骨骨折、右肩脫臼，阻礙復工，但透過一對一的職能復健，不僅順利重返職場，工作也更省力。

詹小姐從民國98年3月起就投入長照居家照顧服務，工作內容為接受公司派案並到宅提供失能者相關居家類長照服務，包括沐浴協助、家務協助、陪伴就醫以及備餐等。

不過，在某一天下班途中，詹小姐因雨天車輛打滑自摔，造成右側肱骨骨折、右側肩部病理性脫臼，雖然接受骨科醫師施予徒手復位固定術後，住院4天就出院返家休養，但這也讓詹小姐步入漫漫的復健之路。

詹小姐接受中央社記者訪問時指出，剛開始不認為自己的傷勢嚴重，但因無法勝任原本工作內容，因此積極復健，並在健保醫療復健後透過轉介到中山附醫職災勞工職能復健中心進行職能復健。

職能復健與一般醫療復健不同，主要目的是儘速協助職災勞工重返職場，因此包含工作能力評估、工作強化訓練、工作模擬訓練、心理輔導及社會適應及職務再設計等職能復健服務。

中山附醫職災勞工職能復健中心職能治療師林怡萱回憶，詹小姐發生車禍後並沒有執行手術，而是依靠徒手復位，但根據許多醫療文獻資料，有開刀的癒合情況通常都會比較好，且詹小姐屬於中高齡勞工，恢復力較差，經過專業工具評估，其實復健蠻有挑戰。

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林怡萱說，詹小姐以原職務「照顧服務員」為復工目標，因此復健安排除了加強生理強化的訓練外，也針對照服員工作內容設計許多模擬，像是使用不同阻力的治療性黏土，搭配刮板模擬食材去皮、切段、切絲等備餐動作，也會以沙包模擬案主，請個案模擬移位，透過循序漸進復健，詹小姐重返職場工作。

詹小姐說，「我熱愛長照這份工作」，雖然復健時間比自己預期的長，偶爾也還會有疼痛感，但是透過職能復健協助，讓她不用擔心工作時體能無法負荷，也讓她知道如何工作可以更省力，後續將持續復健，讓體能更恢復。（編輯：管中維）1130213