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重建中心接住職災勞工 2096名進入個管服務

2024/2/13 09:49
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）勞動部成立職業災害預防及重建中心，協助各項職災勞工預防及重建，經統計去年共有2096名職災勞工進入深度個管服務，顯見透過擴大篩檢、及早接觸能迅速提供服務。

職災勞工面臨職災，若停工時間越長、復工困難度更高，為了讓職災勞工迅速重返職場，重建中心積極建立職災勞工重建服務個案管理流程，協助職能復健機構建置整合性服務流程，完備職能復健重建服務網絡。

重建中心表示，根據統計，透過職能復健機構積極接觸，去年有2245名勞工在就醫期間接觸到職災相關的初步篩檢，其中2096名進入深度的個管服務。

重建中心指出，這相較中心成立滿1週年統計的1000餘人有大幅度成長，顯見透過擴大篩檢及及早接觸，能夠更快速地將疑似發生職災的勞工，在就醫時鎖定，並迅速提供服務。

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重建中心也說，經過初篩有復健意願或需求者，去年有超過500名勞工接受工作能力強化訓練，其中已完成工作強化訓練的勞工有133名。

重建中心表示，除了個管服務外，中心也透過電話、LINE@、職災守護App協助解答保險給付、職病就醫或請假申請程序、涉及訴訟時的意見參考等個人權益相關諮詢，並協助認可職能復健機構進行實地輔導，使職災勞工在職業重建過程中獲得連續性、無間斷適當服務，達到協助重返職場目的。（編輯：管中維）1130213

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