NCC：手機打網路電話1天1小時 逾99%民眾都用LINE

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（中央社記者蘇思云台北13日電）用網路打電話已經成為民眾日常，NCC最新報告顯示，16歲以上民眾使用網路語音通話服務占比高達98.9%，平均1天講網路電話時間為62.8分鐘，遠高於撥打行動電話的13.8分鐘，其中有99.1%民眾都用LINE打電話。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新發布「112年通訊傳播市場報告」，報告針對台灣消費者使用行為與趨勢調查進行綜合分析，內容涵蓋台灣跟國際通傳市場發展概況等。

NCC報告顯示，隨著即時通訊軟體與社群媒體普及，民眾使用網路語音通話服務占比逐年提升，自2017年的88.2%增加至2023年的98.9%，2023年平均1週撥打網路電話的通話時間為7.33小時（平均1天62.8分鐘），遠高於平均1週撥打行動電話的1.62小時（平均1天13.8分鐘），顯示網路語音通話逐漸取代電話語音服務。

進一步觀察2017到2023年民眾使用過的網路語音通話服務，以使用LINE網路語音通話服務為主，歷年占比皆達90%以上，且比例持續成長，自2017年的97.1%增加到2023年的99.1%；其 次為Facebook Messenger，比例從2020年的54.7%微幅下降到2023年的49.2%；WeChat與FaceTime比例呈微幅成長趨勢，Skype則呈逐年下滑。

NCC指出，根據調查，台灣16歲以上民眾主要的收視來源仍以有線電視（61.7%）為主，其次為中華電信MOD（13.1%），而線上串流影音OTT TV（12.9%）已超越無線電視（9.5%）。

在獲取新聞資訊管道方面，以電視為主（72.6%），其次為透過網路入口網站或App（像是Yahoo、Google、LINE TODAY等），以及即時通訊（如Facebook Messenger、LINE等），占比分別為41.5%和38.3%。

NCC強調，2023年額外調查疫後民眾的數位應用情形，顯示疫情期間為保持社交距離所實施的防疫措施，促使民眾的工作和生活型態有所改變，超過4成民眾使用數位服務的頻率增加，其中網路購物與外送服務、視訊會議、線上學習等，是最主要增加的使用服務。

台灣電信市場部分，NCC表示，電信市場營收在2022年止跌回升，隨著5G用戶數逐年增加、產業布建成本逐漸回收及疫情加速各產業數位轉型需求提升，連帶促使電信市場整體營收成長，從2013年新台幣3788億元下滑至2021年2765億元的電信營收，2022年止跌回升到2851億元。（編輯：楊凱翔）1130213