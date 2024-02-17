高中職3月試辦心理假 已有40校願意參與

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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部預計3月開放高中職試辦心理假（身心調適假），1學期可請3天，須出具家長或實際照顧者同意證明，目前已有40校有意願參與試辦。

台大等43所大專陸續推動心理假，讓學生有喘息和調適機會。台灣青年民主協會發起連署，期盼中學也推動心理假，短短1天獲得超過3000國高中生連署。

教育部今天發布新聞稿指出，民國111年起就邀集專家學者研議可行方式及配套措施，並徵詢地方政府意見，目前已研定試辦計畫及注意事項草案，預計3月起開放試辦。

根據教育部統計，截至本月16日，共有40校有意願進行試辦。後續將依照學校試辦經驗，訂定配套措施，最快於113學年度（今年8月）全面在高中職實施。

根據教育部發布的「高級中等學校學生身心調適假試辦實施注意事項」，每次請假以半日或1日為單位，1學期最多可請3天。

由於高中職學生多半未成年，注意事項要求請心理假時，必須取得家長或實際照顧者的同意證明。如果是到校前想請假，須由家長通知學校，返校後依規定完成請假程序；如果是到校後臨時要請假，學校須聯繫家長，取得同意後才能填外出單離校。

另外，為了避免爭議，高中職定期學業成績評量及補考期間，都不適用心理健康假。心理假不算事假，不適用「缺課節數合計達該科目全學期總修習節達1/3者，該科目學期學業成績以零分計算」的規定，但請了心理假的學生，還是不能領全勤獎。（編輯：陳政偉）1130217