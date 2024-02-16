大專學生心理假指引出爐每學期可請3天 高中職預計3月試辦

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（中央社記者陳至中台北16日電）台大等43所大專陸續推動「心理假」，讓學生有喘息和調適機會。教育部訂出參考指引，於本月5日函發各校，高中職部分則預計3月份先開放試辦，113學年度（8月）穩健上路。

近年學生因課業或其他壓力自傷、自殺的情形屢見不鮮，在學權團體的推動下，包括台灣大學、成功大學、台灣師範大學等校紛紛設立心理假（或稱身心調適假、心理健康假等），每學期可請3到5天不等。

教育部近日訂出「大專校院身心調適假參考指引」，要求各校設置的假別須優於指引，並適時啟動關懷機制，在學生請假時，提供校內心理諮商、輔導資源，甚至是醫療、經濟和法律扶助服務。

指引規定的身心調適假非屬任何假別，應單獨設置一類，以半天或1天為單位，每學期給予每名學生3天為原則；學生請半天、1天請假，無須檢附佐證；但如果是學期考試期間，則依相關請假規定辦理（如補考規定）。

指引要求大學訂定請假辦法時，要與校內利害關係人溝通，透過會議法制程序訂定。且呼籲全體教職員鼓勵學生察覺自我情緒，勇於尋求協助，不能對請心理假的學生，有任何歧視或污名化的行為。

另外，台灣青年民主協會發起連署，期盼中學也推動心理假，短短1天獲得超過3000國高中生連署。教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，從民國111年12月起，已召開8次諮詢會議，並於112年5月徵詢各縣市政府意見。

教育部研訂相關試辦計畫及注意事項草案，規劃自今年3月起依各校意願，開放高中試辦。後續就試辦經驗訂定配套措施，目標是113學年度（今年8月）穩健上路。（編輯：陳清芳）1130216

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