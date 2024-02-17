調查：6成公立學校有雙語教學 縣市最憂師資不足

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（中央社記者陳至中台北17日電）政府推動雙語教育，根據親子天下調查，全台已有2011所公立國中小實施雙語課程，占總數6成。縣市教育局處目前最擔心的是本國師資不足，其次是中央補助經費。

親子天下今天發布新聞稿，於去年12月20日到28日期間，發放網路問卷到22縣市教育局處，回收率為100%。

根據統計，全台3362所公立國中小，已有2011校實施雙語課程，占總校數6成，其中嘉義市、台南市、高雄市已達100%。不過親子天下指出，各縣市判定的標準不一，其中18縣市是計算有獲得相關計畫補助的學校，有些則認為須有外籍教師。

部分縣市還規劃分級制度，以雙語授課時數占比等指標，將學校區分。例如基隆市規定雙語課程達1/3的學校為「領航學校」，1/6為「遠航學校」，1/9為「啟航學校」。

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親子天下的問卷中，還還問及各縣市對雙語政策實施的意見，77%縣市擔心「本國師資不足」，32%擔心「中央補助經費不足」，23%憂慮「第一線教師反對政策」，期盼中央政府挹注更多經費和資源，並加強宣導讓更多在職教師願意投入雙語教學。

教育部訂定的雙語政策目標是預計2030年時，全國所有高中以下學校的英語課，都可全英語授課，1/3學校可進行部分領域雙語教學。（編輯：陳政偉）1130217