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日本櫻花女王推廣南投賞櫻 盼台日友誼長存

2024/2/17 17:10（2/17 17:21 更新）
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「九族櫻花祭」今年邁入第24年，為促進台灣、日本櫻花文化交流，園方17日特邀日本「櫻花女王」杉浦美櫻里（左）為「櫻花女王號」日月潭纜車揭幕，南投縣長許淑華（右）也到場共襄盛舉。（九族文化村提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月17日
「九族櫻花祭」今年邁入第24年，為促進台灣、日本櫻花文化交流，園方17日特邀日本「櫻花女王」杉浦美櫻里（左）為「櫻花女王號」日月潭纜車揭幕，南投縣長許淑華（右）也到場共襄盛舉。（九族文化村提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月17日
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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）九族櫻花祭邁入第24年，為促進台灣、日本櫻花文化交流，園方邀日本「櫻花女王」杉浦美櫻里今天為「櫻花女王號」纜車命名及揭幕，雙方也在櫻花樹繫上繪馬祈願台日友誼長存。

九族文化村今天舉辦台日櫻花文化交流活動，日本櫻花協會派選出不久的新任、第30代「櫻花女王」杉浦美櫻里來台，為絕美「櫻花女王號」日月潭纜車揭幕，象徵日本櫻花協會與九族文化村堅定的櫻花情誼，雙方也簽署護櫻宣言，重申舉辦櫻花祭的「愛櫻初心」。

南投縣長許淑華出席致詞表示，九族文化村辦理「九族櫻花祭」成為全台有名的賞櫻勝地，感謝也肯定業者用心經營、協助推動南投觀光，園區種植逾5000棵櫻花，並積極與日本櫻花協會交流，是協會首度認證的海外「賞櫻名所」，為增進台日深厚情誼做出貢獻。

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九族文化村副董事長張協權接受媒體聯訪說，九族櫻花祭2001年首次辦理，引領台灣賞櫻風氣與文化，並從2003年開始接待日本櫻花協會貴賓與「櫻花女王」來訪，雙方建立深厚情誼，多次共同完成台日櫻花親善文化交流，尤其九族文化村2013年獲協會認證為海外唯一「賞櫻名所」，顯示日方對九族櫻花祭高度肯定。

另外，埔里鎮公所今天也與日本長野縣辰野町「櫻梅會」在埔里紙教堂園區辦理櫻花捐贈植樹儀式，埔里鎮長廖志城說，櫻梅會長期促進台日友好交流，讓埔里鎮、台灣在國際被看見，適逢鎮公所舉辦「埔里森林逐燈祭」，安排日本來賓欣賞具豐富在地元素的元宵燈節，期待雙方未來更深切交流。（編輯：黃世雅）1130217

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