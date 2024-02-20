陽明交大校系博覽會2/24登場 新設中醫系首亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北20日電）陽明交通大學將於2月24日舉行校系博覽會，新設的中醫系將首次亮相，向高中生介紹中醫不僅有傳統醫學，也能結合人工智慧與資訊科技進行跨域學習。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，有感於國內中醫藥研究量能與師資不足，陽明醫學院（陽明交大前身）在1991年就設立傳統醫藥研究所；歷經多年在中醫藥領域的扎根，去年獲教育部批准設立中醫系，未來將以台北榮總為主要實習醫院，培育跨領域「新中醫師」。

陽明交通大學中醫系執行秘書、傳統醫藥研究所副教授林東毅表示，新成立的中醫系將結合生物技術、工程、人工智慧、資訊科技、科技管理等領域，憑藉長期培育國內頂尖優秀醫學生的經驗，打造國立大學的中醫教育體系；人才培育將突破傳統模式，以養成醫院體系為主並具備跨領域特色的新中醫師。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國內目前多數中醫師都在社區基層服務，陽明交大提到，醫院、大學、政府與產業極需中醫人才帶動教學研究與科研發展，新設立的中醫系將致力培育醫院臨床、科學研究及生技產業所需中醫人才，提升台灣中醫藥產業發展。

陽明交大指出，「新中醫師」的目標希望替大醫院與生技產業注入活水，除了在社區執業，讓學生有更寬闊的學術視野和更多發展機會；未來也會通過跨學科合作，培養具全球視野和創新思維的中醫師，為推動醫學科技發展貢獻力量。（編輯：陳政偉）1130220