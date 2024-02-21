技職習一技之長贏在起跑點 馬瑞彣獲選青創楷模

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（中央社記者許秩維台北21日電）技職體系出身的馬瑞彣，在就讀博士班期間就創立優尼克生技公司，以專利技術發展出對抗COVID-19的產品，獲選青創楷模的他自豪，念技職擁有一技之長，讓他贏在起跑點。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，技職教育強調理論、實務並重，勉勵學生擁有一技之長之餘，透過跨領域的整合學習，培養多樣化能力，成為產業所需的T型人才。招生總辦也希望透過技高群科特色人物系列專訪，展現技職人才堅強的實作力、創新力及就業力。

生長在眷村家庭的馬瑞彣，父親是漢翔公司的工程師，看準技職教育能學到一技之長，加上化工在產業市場擁有競爭性，馬瑞彣聽從父親建議，選擇沙鹿高工化工科，畢業後就讀弘光科大生物科技系。

學生時期的馬瑞彣愛吃宵夜，體重一度重達150公斤，但在大學時認識初戀後，成為人生轉捩點。為了追愛，馬瑞彣在半年內減重70公斤，最終獲得佳人芳心，兩人更攜手攻讀研究所。

有志創業的馬瑞彣，僅花1年半就從研究所畢業，並陸續取得醫學、生物化學、產業經濟學等跨領域博士學位；當年仍在念博士班的他，於2015年創立優尼克生技公司，利用專利技術發展出可對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的系列產品。

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2019年後，COVID-19疫情肆虐全球，讓馬瑞彣的公司迎來可觀收益，他奉行「想好人生下兩步」原則，在疫情結束前，提早研發出針對眼睛退化的產品，讓公司在疫後持續屹立不搖。

馬瑞彣的創業勵志故事不只讓他獲選青創楷模，也被母校沙鹿高工選為傑出校友。不少人對技職有刻板印象，認為書念不好才念技職，但馬瑞彣不這麼認為，「選擇能擁有一技之長，反倒會贏在起跑點上。」他鼓勵技職生，在專業領域持續精進，才能邁向成功之路。（編輯：張雅淨）1130221