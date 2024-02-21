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中興大學攜手醫研公司 運用AI開發毛小孩抗癌藥物

2024/2/21 15:00（2/21 15:16 更新）
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中興大學21日宣布攜手耀輝醫研公司，將運用AI開發動物抗癌藥物，產學合作簽約現場由興大校長詹富智（左3）與耀輝醫研代表人石貴中（右3）代表簽署。中央社記者趙麗妍攝 113年2月21日
中興大學21日宣布攜手耀輝醫研公司，將運用AI開發動物抗癌藥物，產學合作簽約現場由興大校長詹富智（左3）與耀輝醫研代表人石貴中（右3）代表簽署。中央社記者趙麗妍攝 113年2月21日
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（中央社記者趙麗妍台中21日電）中興大學與耀輝醫研公司今天簽訂合作備忘錄，雙方投入動物癌症藥物開發與新藥檢驗登記，樹立國內首個藉由生物資訊與AI大數據、開發動物用藥品的里程碑，嘉惠毛小孩。

為關心毛小孩健康，國立中興大學獸醫學院與耀輝醫研股份有限公司，簽訂產學合作備忘錄。興大校長詹富智表示，雙方合作動物癌症藥物開發與新藥檢驗登記，專案預計投入新台幣1000萬元以上，由耀輝醫研投入人工智慧設計新藥，結合中興大學動物醫學科技，跨域合作，成為開發動物用藥品的里程碑。

耀輝醫研公司石貴中博士表示，公司運用生物資訊技術，專攻動物癌症藥物開發與寵物保健食品開發，以生物路徑索引演算法（Bio-pathway index algorithm）、分子藥效邊緣運算（Molecular pharma edge computing）整合人工智慧分析（AI）方式解析藥物分子對上癌症細胞的生物路徑抑制效果，可節省99%以上的前期癌症藥物設計時間。

中興大學獸醫學院是全國首創且組織最完整的獸醫學院，在新藥開發、動物醫療領域皆為國內翹楚，耀輝醫研公司將與興大獸醫學院合作，完成動物新藥PCD-17及相關產品安全試驗、效力試驗。

興大獸醫病理生物學研究所老師楊程堯表示，國內還沒有寵物口服抗癌藥物，透過這項產學合作計畫，希望最快5年完成新藥登記，嘉惠伴侶寵物。（編輯：陳仁華）1130221

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