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竹縣忠信學校元宵走街 發送8888份龍年燈籠

2024/2/22 12:49（2/22 14:06 更新）
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位於新竹縣新豐鄉的私立忠信學校24日元宵節將在新竹市舉辦元宵走街活動，除表演活動外，也將發送8888份龍年環保燈籠與1萬份紀念幣賀年卡。中央社記者魯鋼駿攝 113年2月22日
位於新竹縣新豐鄉的私立忠信學校24日元宵節將在新竹市舉辦元宵走街活動，除表演活動外，也將發送8888份龍年環保燈籠與1萬份紀念幣賀年卡。中央社記者魯鋼駿攝 113年2月22日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）位於新竹縣新豐鄉的私立忠信學校，24日元宵節將在新竹市舉辦元宵走街活動，除了有表演，沿途也將發送8888份龍年環保燈籠與1萬份紀念幣賀年卡，與民眾歡慶元宵。

忠信學校今天在新竹市北大公園舉辦記者會指出，「竹塹城元宵走街」活動是學校傳統，已邁入第23個年頭，今年將在24日元宵節當晚於新竹市鬧區繞行3.2公里，將有6000多名師生裝扮各種角色。

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忠信學校校長廖婉君表示，此次元宵走街活動於24日晚間7時至8時30分，隊伍將從新竹市錦華公園出發，行經巨城購物中、都城隍廟、大遠百及東門圓環，沿途分送8888盞龍年環保燈籠，以及1萬份新竹元宵走街23週年紀念幣賀年卡。

廖婉君指出，今年參加走街的隊伍包含忠信山前女子槍隊、忠信戰鼓、忠信12生肖行動氣球寶寶，還有學生以各種主題裝扮組成的走街隊伍，與民眾一起慶元宵。（編輯：張銘坤）1130222

#廖婉君
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