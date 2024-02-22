環境部與檢警破獲桃園偷排廢水累犯 沒收所得近億元

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）環境部今天表示，與檢警及桃園市政府合作，再次破獲同一廠商所經營的砂石場，將廢水及污泥偷排入社子溪，嚴重污染河川，2月起訴嫌疑人及公司並沒收犯罪所得近新台幣1億元。

環境部發布新聞指出，環境部環境管理署北區環境管理中心民國112年1月接獲檢舉，指稱新屋地區依舊有砂石場偷排廢水及污泥，會同桃園市環保局調查發現當地埔工路沿線社子溪泥沙淤積污染嚴重，利用遠端自動水質監測儀器等科技長期監控，確認是同一廠商所為。

環境部表示，啟動檢警環機制，再加上桃園地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊第一中隊等加強蒐證，112年9月24日發動聯合搜索行動，再次破獲這家公司繼109年犯行被查獲之後，又以同樣手法，將約420公噸洗砂廢水及污泥偷排至社子溪，嚴重污染河川水質、破壞生態。

除了查獲犯行，環境部說，也查獲在砂石場內堆置非法收受廢棄物約1.2萬公噸；涉犯廢棄物清理法規定的行政刑罰，因為負責人是累犯，桃園地檢署認為惡性重大，向桃園地方法院聲押獲准，經桃園地檢署偵結，並於今年2月起訴犯罪嫌疑人共5人及公司法人2家，並沒收犯罪所得約9351萬元。（編輯：管中維）1130222