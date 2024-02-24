台南全美戲院搬進台灣燈會 旅客化身電影海報主角

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（中央社記者余曉涵台北24日電）台灣燈會今天起正式展開，今年交通部與數位發展部首度於台灣燈會合作，將台南全美戲院搬進台灣燈會現場裡，並透過5G行動製播系統等，讓旅客化身電影海報主角。

2024台灣燈會的高鐵燈區將在2月24日到3月10日在台南高鐵站登場，今年主燈「龍來台灣」，以台語諧音「攏來台灣」，歡迎國際旅客都到台灣來玩，2大燈區共展出300多件作品。

交通部觀光署說，今年燈會首度與數位發展部首度於台灣燈會合作，希望結合傳統燈藝與數位科技，提供給民眾不同的賞燈體驗。

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觀光署指出，「高鐵燈區主展區-時光迴廊燈區」中，以歷史建築為主題，在「戲夢時光」街廓中，呈現在旅客眼前的是台南「全美戲院」，也就是以前的「第一全成戲院」，走在燈區裡，就像親臨戲院般，現場有手繪大師顏振發的電影海報畫作當場景布置，勾起民眾對老戲院的回憶。

觀光署指出，這次結合資策會5G行動製播系統（5G行動車）與XR（擴展現實）沉浸式舞台，民眾可於燈區購票處選取電影並拍照，系統會將民眾以顏振發手繪風格融合至電影海報中，並投射在XR螢幕中，民眾既是海報中的主角，亦是海報外的粉絲，亦虛亦實的微妙體驗。（編輯：陳政偉）1130224